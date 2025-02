Rätseln über Ursache: Blutroter Fluss beunruhigt Menschen in Argentinien

Buenos Aires – Blutrotes Wasser in einem Fluss haben in Argentinien die Anrainer beunruhigt. Die Bewohner der Gemeinde Avellaneda in der Nähe der Hauptstadt Buenos Aires vermuteten am Donnerstag Umweltverschmutzung als Ursache. Der Fluss sehe aus wie „ein Blutbach“, sagte die Anrainerin María Ducomls. Die Farbe sei Zeugnis „für die Verschmutzung, die der arme Sarandí erleidet“, fügte die 52-jährige Hausfrau hinzu.