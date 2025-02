Gusenbauer belastet Benko: „Er war Erst-Entscheider, Geschäftsführer nur Statisten“

Innsbruck, Wien – Im Hinblick auf die Position von René Benko in der von ihm gegründeten Signa-Gruppe hat sich Alfred Gusenbauer, Ex-SPÖ-Kanzler und Aufsichtsratschef von Signa Prime und Signa Development, nun belastend geäußert. In einem Einvernahmeprotokoll, aus dem die Tageszeitung Kurier zitiert, bezeichnet Gusenbauer Benko als „Erst-Entscheider“ der Immobilien-Gruppe. „Weitere Entscheider hat es nicht gegeben“, so der Ex-Kanzler laut dem Protokoll.

Benko habe die „entscheidende“ Rolle in der Signa Holding, aber auch in der Signa Prime und in der Signa Development gehabt, so Gusenbauer. Der Beirat der Holding, den Benko offiziell geleitet hat, sei „die große Auftrittsbühne“ des Signa-Gründers gewesen. „Er hat hier von seinen Visionen erzählt,“ so Gusenbauer. Die Geschäftsführer seien dagegen nur „Statisten“ bei den Meetings gewesen. Auch die Ermittler werfen Benko vor, de facto Geschäftsführer der gesamten Gruppe gewesen zu sein.