Rot-Grün mit raschem Tempo: LH Doskozil vom Bundespräsidenten angelobt

Wien – Drei Wochen nach der Landtagswahl hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen Hans Peter Doskozil (SPÖ) als Landeshauptmann des Burgenlandes im Beisein von Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) angelobt. Für Doskozil ist es bereits die vierte Angelobung in der Hofburg – einmal als Verteidigungsminister, das dritte Mal als Landeshauptmann nun, wie Van der Bellen dabei feststellte. Außerdem gratulierte er Doskozil zum Wahlausgang und den „raschen Verhandlungen“ zu Rot-Grün.

Der Bundespräsident verwies in seiner Ansprache auf die „wirklich bemerkenswerte“ Entwicklung des Burgenlandes, das zunächst der östlichste Teil des freien Westeuropas war und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem EU-Beitritt zur „Brücke in den geöffneten europäischen Osten“ wurde. Das Burgenland habe dies genutzt und sei aufgeblüht, so Van der Bellen.