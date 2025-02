„Den Umstieg ausprobieren“: Leihlastenrad in Kufstein soll reaktiviert werden

In den vergangenen Monaten haben sich 13 TirolerInnen vom Klimabündnis zu Klimabeauftragten ausbilden lassen. Eine davon ist die Kufsteinerin Claudia Neulinger, die in ihrer Stadt das Leihlastenrad reaktivieren will.

So auch Claudia Neulinger. Sie will das Leihlastenrad in der Stadt Kufstein reaktivieren. „Der Radverkehr ist ein wichtiger Faktor der ökologischen Mobilität. Lastenfahrräder können in vielen Fällen die Fahrt mit dem Auto ersetzen“, erklärt Neulinger ihren Beweggrund. „Mit dem Leihlastenrad geben wir der Kufsteiner Bevölkerung die Möglichkeit, den Umstieg auszuprobieren.“ Inzwischen ist die neue Klimabeauftragte auch Radkoordinatorin der Stadt Kufstein. Für den Lehrgang hat sie sich aber vor Antritt dieser Funktion angemeldet, wird betont.