Skifahrer krachte am Penken in Kindergruppe: Zwei Buben erlitten Knochenbrüche

Schwendau – Zwei Sechsjährige wurden am Donnerstag im Skigebiet Penken verletzt, nachdem ein Skifahrer mit ihnen kollidiert war. Der 53-jährige Schweizer übersah gegen 10.45 Uhr eine Kindergruppe an der Talstation des Mittertrettlifts, die sich beim Lift angestellt hatte.

Der Mann konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und krachte in die Gruppe. Dabei erlitten zwei sechsjährige Buben laut Erstdiagnose einen Unterschenkelbruch bzw. einen Bruch an der Hand. Beide wurden in ärztliche Behandlung gebracht. Der 53-jährige Skifahrer blieb unverletzt. (TT.com)