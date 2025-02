Scholz missbilligt Trumps erhofften Rohstoff-Deal mit Kiew

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Außenpolitik von US-Präsident Donald Trump auf breiter Front kritisiert. In einem Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) missbilligte er laut Vorausbericht am Freitag Trumps Versuch, US-Hilfe für die Ukraine an die Nutzung ihrer Seltenen Erden zu koppeln. "Die Ukraine wird angegriffen und wir stehen ihr bei, ohne uns das bezahlen zu lassen. Das sollte die Haltung aller sein", sagte Scholz.