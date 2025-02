Pkw überschlug sich mehrmals, 27-Jährige bei Unfall in Kramsach verletzt

Am Freitag war eine 27-jährige Österreicherin gegen 22.00 Uhr mit ihrem Pkw auf der L211 von Kramsach kommend in Richtung Breitenbach unterwegs. Plötzlich geriet sie über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte mit ihrem Fahrzeug in den Straßengraben.

Der Pkw überschlug sich mehrmals und kam neben der Straße auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die 27-Jährige erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf und verletzte sich zudem im Bereich des rechten Knies. „Sie konnte selbstständig das Unfallfahrzeug verlassen“, so die Polizei.

Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde die Verletzte mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Ein durchgeführter Alkotest schlug positiv an. Am Pkw entstand Totalschaden. (TT.com)