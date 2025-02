Elfjährige tot in Wald im Großraum Paris gefunden

In der Nacht nach ihrem Verschwinden ist eine Elfjährige tot in einem Wald in Frankreich gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft Evry ermittelt im Zusammenhang mit der Tötung einer Minderjährigen, wie französische Medien berichteten. Zwei Menschen kamen demnach in Polizeigewahrsam. Es werde geprüft, ob sie mit dem Verschwinden und dem Tod des Kindes in Épinay-sur-Orge südlich von Paris in Verbindung stehen.