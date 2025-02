Zwei 18-Jährige bei Verkehrsunfall in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Am Innsbrucker Südring kam es am Samstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 15.10 Uhr fuhr eine 18-jährige Lenkerin auf der Amraser-See-Straße in Fahrtrichtung Westen, als ein entgegenkommendes Auto links in die Grenzstraße einbiegen wollte.