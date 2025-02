Forfang triumphierte in Lake Placid und verhinderte ÖSV-Doppelsieg

Jan Hörl und Daniel Tschofenig sind beim Skisprung-Weltcup in Lake Placid knapp am Sieg vorbeigeflogen. Die ÖSV-Adler mussten sich am Samstag auf den Plätzen zwei und drei nur dem Norweger Johann Andre Forfang geschlagen geben. Hörl hatte einen Rückstand von 2,9 Punkten auf den erstmaligen Saisonsieger, Vierschanzentournee-Champion Tschofenig lag 4,5 Zähler zurück. Maximilian Ortner als Sechster und Stefan Kraft auf Rang neun landeten ebenfalls in den Top Ten.