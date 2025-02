US-Regierung kürzt Gesundheitsforschern die Zuschüsse

Die NIH deckeln nach eigenen Angaben künftig ihre Beiträge zu dieser Art von Kosten auf einen Anteil von 15 Prozent. Bisher sei der NIH-Anteil bei bis zu 60 Prozent gelegen. Diese Kürzung sei "wesentlich, um sicherzustellen, dass so viele Zuschüsse wie möglich in direkte Kosten der wissenschaftlichen Forschung fließen".

Wissenschafter warnten jedoch vor verheerenden Wirkungen der Kürzungen etwa für die Forschungen zu Krebs, Alzheimer und Parkinson. Der frühere Dekan der Medizinischen Fakultät an der Harvard University, Jeffrey Flier, schrieb auf X, das Vorgehen der Regierung von Präsident Donald Trump sei darauf angelegt, "Institutionen, Forschern und der biomedizinischen Forschung zu schaden".

Der Vorsitzende des Interessenverbandes der US-Forschungseinrichtungen (COGR), Matt Owens, nannte die Kürzungen einen "bombensicheren Weg, um lebensrettende Forschung und Innovation zu lähmen". Die Konkurrenten der USA würden sich an dieser "selbst zugefügten Wunde ergötzen". In einer der Nachrichtenagentur AFP übermittelten Erklärung appellierte Owens an die NIH, die Maßnahme zurückzunehmen, "bevor die Amerikaner ihre schädlichen Folgen zu spüren bekommen".