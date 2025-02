Nordkoreas Diktator setzt auf atomare Aufrüstung

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un will die Atomstreitkräfte weiter ausbauen. "Die DVRK will keine unnötigen Spannungen in der Region, wird aber nachhaltige Gegenmaßnahmen ergreifen, um das regionale militärische Gleichgewicht zu gewährleisten", so Kim bei einem Besuch des Verteidigungsministeriums in Pjöngjang am Samstag anlässlich des Gründungstages von Nordkoreas Volksarmee. DVRK steht für die Demokratische Volksrepublik Korea, offizieller Name des stalinistischen Staates.