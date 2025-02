Drogengewalt und Verfassungskrise: Ecuador wählt Präsidenten

In Ecuador hat am Sonntag die Präsidentenwahl begonnen. Als Favoriten unter den 16 Bewerbern galten der liberalkonservative Amtsinhaber Daniel Noboa und die Linkspolitikerin Luisa González aus dem Lager von Ex-Präsident Rafael Correa. Erringt kein Kandidat die absolute Mehrheit oder 40 Prozent der Stimmen mit zehn Prozentpunkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten, kommt es am 13. April zur Stichwahl.