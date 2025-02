Torerfolg für Rossi bei Sieg von Minnesota über Islanders

Um einen Punkt hat der Vorarlberger Marco Rossi (23) seine Torbilanz in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL verbessern können: Beim 6:3-Auswärtssieg seiner Mannschaft Minnesota Wild über die New York Islanders in der Nacht auf Sonntag erzielte er gleich in Minute vier den ersten Treffer der Partie. Der 23-Jährige hält nun bei 19 Toren und nach wie vor 28 Assists. Für Minnesota Wild war es der siebente Sieg über die Islanders in Folge.