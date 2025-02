Kostenlose Kulturangebote für Jugendliche unter 18 Jahren in Kufstein

Der Prozess zur Anmeldung ist bewusst unkompliziert gehalten: Jugendliche, die an einer Veranstaltung teilnehmen wollen, melden sich einfach per WhatsApp bei Maria Reitberger, der zuständigen Sachbearbeiterin für Kultur unter der Telefonnummer +43 676 83933213. So kann die Kulturabteilung sicherstellen, dass ausreichend Platz für zahlende und nichtzahlende BesucherInnen vorhanden ist. Einzig: Die „höreinspaziert-Reihe“ ist von dem Angebot ausgeschlossen.

Kufsteins Kulturreferent Klaus Reitberger möchte mit dieser Neuerung die Zukunft der Kufsteiner Kulturszene stärken: „Als Jugendlicher hat man oft nicht die finanziellen Möglichkeiten, regelmäßig Kulturveranstaltungen zu besuchen. Teilweise fehlt es auch am Interesse, denn wenn man noch nicht dort war, dann weiß man auch nicht, was man verpasst. Wenn Veranstaltungen kostenlos und niederschwellig im Zugang sind, dann fällt es schon leichter, sich in ein Klassik-Konzert, in ein Theater oder in einen spannenden Vortrag zu setzen. Man kann sich ohne Aufwand und Ausgaben eine Kostprobe holen und feststellen, ob man gerne mehr davon möchte.“