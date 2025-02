Mehrere Autos brannten komplett aus: Brand in Tiefgarage sorgte für Feuerwehreinsatz in Innsbruck

Sonntagfrüh kurz vor sechs Uhr brach in der Technikerstraße in einer Tiefgarage ein Feuer aus. Die rasch alarmierten Feuerwehren konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen, mehrere Fahrzeuge brannten aber vollständig aus.

Brandalarm in Innsbruck am frühen Sonntagmorgen. Wie die Leitstelle Tirol auf Nachfrage bestätigt, kam es um kurz vor sechs Uhr früh in einer Tiefgarage in der Innsbrucker Technikerstraße bei einer dort gelegenen Wohnheim zu einem Brand.