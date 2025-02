Kitzbüheler Adler sind Österreichischer Meister der AHL: „Kaum zu fassen“

Wilfrid Wetzl (KEC-Sportdirektor): Ich bin total überwältigt. Wer hätte vor der Saison gedacht, dass wir diesen Titel holen? Das ist ein absolut tolles Gefühl und die Mannschaft hat so viel Leidenschaft und Herz gezeigt. Komischerweise war ich in beiden Spielen sehr entspannt und ruhig. Ich habe immer gedacht, wir schaffen das. Aber im zweiten Drittel haben die Zeller so viel Druck gemacht, aber Alexander Schmidt hat so gut gehalten und wir haben dann, ehrlich gesagt, entgegen dem Spielverlauf das Tor gemacht. Im letzten Drittel hatten wir dann wieder alles im Griff. Alles in allem bin ich sehr stolz auf diese Mannschaft.