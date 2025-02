Zum Abschuss freigegebener Wolf in Sillian nach drei Tagen erlegt

Am Donnerstag gab die Tiroler Landesregierung einen „Risikowolf“ in Osttirol zum Abschuss frei. Das Tier wurde mittlerweile erlegt.

Sillian – Erst vergangenen Donnerstag wurde ein „Risikowolf“ in Osttirol von der Tiroler Landesregierung zum Abschuss freigegeben. Das Tier wurde mittlerweile erlegt, die „Abschussverordnung erfüllt“, wie das Land Tirol am Sonntagvormittag mitteilte. Nun wird der Wolfskadaver nach Innsbruck in die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) gebracht und dort untersucht.

„Die Abschussverordnung wurde auf Basis konkreter Vorfälle getroffen, bei denen die Tiere ihre Scheu vor Menschen verloren haben“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP), zuständig für Land- und Forstwirtschaft.

Wölfe im Siedlungsgebiet

Bereits am Dienstag wurden im Siedlungsgebiet in Sillian zwei Wölfe gesichtet. Am selben Tag sei auch im Gemeindegebiet von Heinfels im unmittelbaren Wohngebiet ein Tier beobachtet worden.

Auch bei einem Rehkadaver, der am Mittwoch in der Nähe eines Hauses in Sillian gefunden wurde, bestand der konkrete Verdacht auf Beteiligung eines Wolfs. Damit waren die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Abschuss gegeben.