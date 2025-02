Erneut schwerer Rodelunfall in Thiersee: 42-Jährige nach Absturz in Klinik geflogen

Erneut ist bei einem Rodelunfall in Thiersee eine Freizeitsportlerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, geriet die 42-jährige Russin am Samstag gegen 13.15 Uhr bei der Abfahrt von der Kala Alm links über die Naturrodelbahn hinaus und stürzte samt Leihrodel etwa drei Meter in ein angrenzendes Waldstück ab. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu.