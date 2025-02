Heli stürzte in Waldstück: Zwei Tote bei Hubschrauber-Absturz in Bayern

Beim Absturz eines Ultraleichthubschraubers in Bayern sind am Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie deutsche Medien berichten, stürzte der Heli bei Greding in Mittelfranken über dem Hofberg in ein Waldgebiet. Mehrere Augenzeugen beobachteten das Unglück. Die Ursache war zunächst unklar.