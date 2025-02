Alkolenker prallte in Umhausen nach Überholmanöver gegen Leitplanke

Bei einem Verkehrsunfall auf der Niederthaier Straße in Umhausen ist am Sonntagvormittag ein 50-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 11 Uhr talwärts und überholte wenige Meter oberhalb der letzten Kehre ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. In der darauffolgenden Rechtskehre konnte der Mann dann aber nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr geradeaus gegen die Leitschiene.