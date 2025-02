Doppelsieg für ÖSV-Adler: Tschofenig triumphiert in Lake Placid vor Hörl

Lake Placid – Daniel Tschofenig und Jan Hörl haben in Lake Placid für den ersten ÖSV-Doppelsieg im Skisprung-Weltcup seit der Vierschanzen-Tournee gesorgt. Tschofenig gewann am Sonntag in den USA sechs Punkte vor seinem Teamkollegen und feierte seinen bereits achten Saisonerfolg. Rang drei ging an den Slowenen Anze Lanisek, der 12,8 Zähler Rückstand hatte. Stefan Kraft wurde als drittbester Österreicher 14. Als letzte Station vor der WM folgt kommendes Wochenende Sapporo.