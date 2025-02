28-Jähriger in Ischgl bei Angriff schwer verletzt: Polizei bittet um Hinweise

In einem Fall von schwerer Körperverletzung in Ischgl ermittelt die Polizei: Gegen 2 Uhr in der Nacht auf Sonntag wurden ein 28-jähriger Österreicher und ein 23-jähriger Ungar in der Dorfstraße auf Höhe der Volksbank von einem Unbekannten angegriffen. Durch Faustschläge trug der 28-Jährige schwere Verletzungen davon.