Führerschein war schon abgenommen: 18-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt

Wegen seiner „äußerst aggressiven Fahrweise“ hielt eine Zivilstreife der Polizei am Sonntagnachmittag auf der Götzener Landesstraße einen Autofahrer an. Als die Beamten den 18-Jährigen einer Kontrolle unterzogen, behauptete dieser, er habe seinen Führerschein daheim vergessen. Um seine Identität zu verschleiern, gab er außerdem falsche Personaldaten an.