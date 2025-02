Radfahrerin in Kematen von Auto erfasst und auf Motorhaube geschleudert

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung in Kematen ist am Sonntagnachmittag eine 60-jährige E-Bikerin verletzt worden. Die Frau und ihr Ehemann wollten gegen 13.30 Uhr mit ihren Fahrrädern vom Messerschmittweg in die Dorfstraße abbiegen. Beim Überqueren der Kreuzung wurde die Frau von einem entgegenkommenden Auto erfasst, auf die Motorhaube des Pkw und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert.