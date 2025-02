Betrüger gab sich als Kundenservice aus: 51-Jähriger überwies Kryptogeld

Ein 51-Jähriger ging am Sonntag Internetbetrügern auf den Leim. Wie die Polizei berichtet, rief ein Unbekannter den Österreicher an und gab sich als Kundenservice einer Internetplattform aus. Der Mann warnte den 51-Jährigen vor Phishing-Mails und einem Zugriff auf sein Kundenkonto. Zur Sicherheit solle er seinen Account neu aufsetzen, so der Unbekannte. Dazu sei es erforderlich, das vorhandene Guthaben auf eine sogenannte „Trustwallet“ zwischenzuspeichern.