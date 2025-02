Umfrage: Scholz gewann deutsches TV-Duell gegen Merz knapp

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat die TV-Debatten mit seinem Herausforderer, Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) am Sonntagabend laut Wahlforschern knapp für sich entschieden. In der Befragung der Forschungsgruppe Wahlen gaben 37 Prozent der wahlberechtigten Zuschauer an, Scholz habe sich besser geschlagen als Merz. Das teilte der Sender ZDF mit. 34 Prozent sahen den CDU-Chef vorn - 29 Prozent keinen Unterschied.