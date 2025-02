Festnahme nach Messerattacke in Dublin mit drei Verletzten

Bei einer Messerattacke in der irischen Hauptstadt Dublin sind am Sonntag drei Menschen verletzt worden. Ein Mann im Alter von etwa Ende 20 sei nach der Tat festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Motive des Angriffs blieben zunächst unklar. Laut der Zeitung "The Irish Times" ging die Polizei aber nicht von einem Terroranschlag aus. Laut dem Außenministerium in Bern handelt es sich sowohl bei einem verletzten Opfer als auch beim Festgenommenen um Schweizer.