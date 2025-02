Elektrisierende Halbzeitshow von Rapper Lamar bei Super Bowl

Rap-Superstar Kendrick Lamar hat mit einer wortgewaltigen Halbzeitshow bei der Super Bowl Millionen Zuschauer im Stadion in New Orleans und an den Bildschirmen weltweit begeistert. Während des Finales der Nordamerikanischen Football-Liga NFL zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles brachte der 37-jährige Künstler ein mehr als zehnminütiges Medley seiner Hits auf die Bühne. Die Super Bowl jedes Jahr ist das wichtigste Sportevent der USA.

Als Lamar seinen mit fünf Grammys ausgezeichneten Battle-Track "Not Like Us" spielte, brandete großer Jubel in der Arena auf. Mit dem Superhit entschied Lamar das Rap-Duell gegen den Kanadier Drake im vergangenen Jahr nach Meinung vieler Fans für sich. Auch sein energischer Hit "Humble" und der Song "DNA" begeisterten die Zuschauer.

Unterbrochen wurde die Show mehrmals durch Schauspieler Samuel L. Jackson, der als Personifizierung der karikaturhaften, amerikanischen Figur Uncle Sam seine Kommentare zu Lamars Performance abgab. Unterstützt wurde der Rapper von der R&B-Sängerin und Grammy-Preisträgerin SZA.

Der Auftritt bei der Super Bowl gilt als größte Showbühne des Jahres in den USA. Mit mehr als 100 Millionen Zuschauern allein in den Vereinigten Staaten sind die kurzen, aber oft bombastischen Aufführungen in der Halbzeit meist sogar beliebter als das eigentliche Spiel und haben sich längst zu ihrem eigenen Kulturphänomen entwickelt.