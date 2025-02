Ein Neustart mit Mitte 50

Überrascht hätten schon viele auf seine Entscheidung reagiert, aber durchwegs positiv. Seine Klassenkammeraden in der Berufsschule würden ihm viel Respekt abringen, erzählt er: „Es beeindruckt mich, was die jungen Leute leisten. Sie müssen sehr viel Stoff in relativ kurzer Zeit lernen und dann kommt eine Prüfung nach der anderen daher.“ Ein wenig überrascht hat sich Alexander Pranter aber auch selbst. „Ich war mir nicht sicher, wie leicht mir speziell das Lernen fallen würde. Aber ich muss sagen: Es läuft.“ Und warum die Lehre zum Fahrradmechatroniker? Kurzum: „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt Pranter. Fahrradmechatronik ist aktuell auch stark nachgefragt am Markt. Für Pranter spielte bei seiner Entscheidung auch der Nachhaltigkeits-Gedanke eine Rolle: „Man trägt indirekt etwas zur Reduzierung von Emissionen und direkt zur Kreislaufwirtschaft bei.“ Pranter schätzt sich auch glücklich. Er habe viel Unterstützung erfahren. Von seinem Umfeld über Behörden bis hin zur Berufsschule und seinem Ausbildungsbetrieb: „Ohne das Angebot, bei Tom Siller Cycles den Praxisteil absolvieren zu dürfen, könnte ich die Lehre gar nicht abschließen. Bei der klassischen Lehre ist die geforderte Praxis ja über den Lehrbetrieb abgesichert, umso dankbarer bin ich, dass ich diese Möglichkeit habe.“