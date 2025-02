Im zweiten Anlauf das Hobby zum Beruf gemacht

Alexander Pranter arbeitete 60 Stunden in der Woche – jetzt wagt er Neues.

Mit knapp Mitte 50 musste sich Alexander Pranter beruflich noch einmal neu orientieren. Der ehemalige Manager, für den 60-Stunden-Wochen lange Zeit die Regel waren, war sich ziemlich schnell sicher – noch einmal einen so fordernden Job mit langen Tagen und wenig Erholungszeit – das war nicht mehr seine erste Wahl.

Im zweiten Bildungsweg begann er eine Lehre als Fahrradmechatroniker – er ist aktuell mittendrin. Da Pranter Matura hat, konnte er im zweiten Lehrjahr einsteigen. Auch in der Berufsschule muss er weniger Fächer absolvieren.

Überrascht hätten schon viele auf seine Entscheidung reagiert, aber durchwegs positiv. Seine Klassenkammeraden in der Berufsschule würden ihm viel Respekt abringen, erzählt er: „Es beeindruckt mich, was die jungen Leute leisten. Sie müssen sehr viel Stoff in relativ kurzer Zeit lernen und dann kommt eine Prüfung nach der anderen daher.“ Ein wenig überrascht hat sich Alexander Pranter aber auch selbst. „Ich war mir nicht sicher, wie leicht mir speziell das Lernen fallen würde. Aber ich muss sagen: Es läuft.“ Und warum die Lehre zum Fahrradmechatroniker?