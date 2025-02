Hochspannung heute beim TEL-Derby-Halbfinale Wattens gegen Mils

Das wird wohl nichts für schwache Nerven heute im Eisstadion Wattens werden! Im zweiten Halbfinal-Spiel der Tiroler Eishockeyliga (TEL) empfangen die Wattener Pinguine heute um 19:30 Uhr den Abonnement-Meister der letzten Jahre, den EHC Mils. Am Freitag siegte der haushohe Favorit im Duell „David gegen Goliath“ scheinbar klar mit 6:2 (1:0; 3:2; 2:0). Aber - bis zur 33. Minute stand das Spiel auf des Messers Schneide. Dann erzielten die Hechenberger-Cracks innerhalb von zwei Minuten drei Treffer und zogen auf 4:1 davon! Bis zum Ende war das Spiel dann wieder ausgeglichen, letztendlich setzte sich aber die größere Klasse und Routine der Unicorns verdient durch.

Die sportlich Verantwortlichen der jungen Pinguine versprechen für das heutige „Spiel des Jahres“ aber einen Kampf auf Biegen und Brechen bis zur Schlusssirene, bei einem Sieg würde ein drittes Spiel am kommenden Freitag in Mils über den Einzug ins Tirol-Finale entscheiden!

Headcoach Martin Bouz und sein Co Martin Mauler zum Spiel: „Unsere junge Mannschaft hat den Matchplan in Mils sehr gut umgesetzt und bis zur 33. Minute das Spiel offengehalten. Wir sowie die Mannschaft sind überzeugt, dass vor unserem treuen Anhang im Alpenstadion ein Sieg gegen die Routiniers aus Mils möglich ist. Teambetreuer Bernd Habicher ergänzt: „Außerdem werden einige Spieler, die in Mils verhindert oder krank waren, wieder dabei sein, das macht uns noch gefährlicher und unberechenbarer!“