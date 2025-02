Von Brücke in Schlucht gestürzt: Schweres Busunglück in Guatemala mit über 30 Toten

Guatemala-Stadt – Bei einem Busunglück in Guatemala sind mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus mit 75 Insassen sei am nördlichen Stadtrand der Hauptstadt Guatemala-Stadt von einer Brücke in eine Schlucht gestürzt, teilten die Einsatzkräfte am Montag mit. „Bisher konnten 31 Leichen geborgen werden.“ Mehrere Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden.