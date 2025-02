Hamas setzt Freilassung weiterer Geiseln „bis auf weiteres“ aus

Die islamistische Hamas im Gazastreifen verschiebt die für diesen Samstag vorgesehene nächste Freilassung israelischer Geiseln auf unbestimmte Zeit. Zur Begründung teilte Hamas-Sprecher Abu Ubaida mit, Israel halte sich nicht an die Vereinbarung zur Waffenruhe. Die Hamas werde „bis auf weiteres“ keine weiteren israelischen Geiseln freilassen. Die israelische Regierung pocht auf eine Einhaltung der mit der Hamas vereinbarten Waffenruhe.

Jede Verletzung des Abkommens werde als schwerwiegend erachtet, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mit. Am Samstag wollte die Terrororganisation eigentlich drei weitere Geiseln freilassen. Dies werde erst möglich, wenn sich Israel wieder an die Vereinbarungen halte, hieß es nun. Die Hamas stehe aber grundsätzlich zu den Vereinbarungen über die seit dem 19. Jänner für zunächst sechs Wochen geltende Waffenruhe und den Austausch von Geiseln gegen inhaftierte Palästinenser, bekräftigte Ubaida.

Israel hingegen habe die Rückkehr von Vertriebenen in den nördlichen Gazastreifen verzögert, das Feuer an verschiedenen Stellen des Küstenstreifens eröffnet und die Einfuhr von Hilfsgütern behindert, begründete Ubaida die Verschiebung der Freilassung. Die Hamas hingegen habe sich an alle Abmachungen gehalten.