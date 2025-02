Ein 37-Jähriger ist der Polizei in Telfs offenbar wegen mutmaßlichen Drogenbesitzes ins Netz gegangen. In der Wohnung des Österreichers wurden am Montag um die Mittagszeit mehr als 20 Cannabispflanzen und wenige Gramm Cannabisblüten sichergestellt, teilte die Exekutive mit. Zuvor hatte ein Passant Anzeige erstattet. Die Einvernahme des Beschuldigten stand noch aus. (APA)