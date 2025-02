Schwer verletzt und bewusstlos: 28-Jährige beim Klettern in St. Ulrich von Stein getroffen

In St. Ulrich am Pillersee kam es am Montag kurz vor Mittag zu einem schweren Alpinunfall. Ein 25-jähriger Österreicher und eine 28-jährige Österreicherin waren zu einer Klettertour im Klettergarten „Adolari“ aufgebrochen. Die 28-Jährige sicherte ihren Kollegen, der im Vorstieg kletterte.