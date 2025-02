23-jährige Pkw-Lenkerin in Osttirol von Baum getroffen, eingeklemmt und verletzt

In Osttirol war am Montag eine 23-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw unterwegs, als es zu einem Verkehrsunfall mit Verletzungsfolge kam. Die junge Frau fuhr mit ihrem Pkw auf der Villgratentalstraße von Außervillgraten in Richtung Heinfels, als plötzlich ein Baum von links gegen ihr Fahrzeug prallte.