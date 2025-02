Die Zukunft des Winterurlaubs und wie der Tourismus den Wandel meistern will

Am Ruhetag der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm diskutierten beim WM-Talk Tourismusvertreter aus Tirol und Salzburg über die Zukunft des Winterurlaubs. Welche Rolle spielen nachhaltige Konzepte, technologische Innovationen und alternative Angebote jenseits des Skisports? Und wie können sich Regionen neu erfinden, um auch in schneearmen Zeiten attraktiv zu bleiben?