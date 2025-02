Mit der Lehre zur Filialleiterin

Ein Schnuppertag brachte Tanja Kaltschmid auf den richtigen Berufsweg.

Eigentlich wollte sie Tierpflegerin werden, dann kam es doch ein wenig anders: Seit Juli 2021 ist Tanja Kaltschmid Filialleiterin mit 15 Mitarbeitern bei Mode von Feucht in Schwaz. Ihr Weg zur Führungskraft begann fast zufällig:

„Ich habe zuerst eine Lehre in einer Parfümerie begonnen, musste aber schnell feststellen, dass das nichts für mich ist. Dann war ich in Wattens einkaufen und bin bei der Feucht-Filiale vorbeigegangen – dort habe ich die Lehrstellenanzeige gesehen“, erzählt Kaltschmid. Nach einem Schnuppertag startete dann im Juni 2011 die Lehre in dieser kleinen Filiale in Wattens.

Vielfältige Einblicke in der Lehre

„Ich war für Damen- und Herrenmode zuständig, durfte sogar in der Warenübernahme aushelfen. Zu sehen, wo die Ware herkommt, war sehr hilfreich. So konnte ich bereits in der Lehre viele unterschiedliche Bereiche kennenlernen“, schildert Kaltschmid. Sie habe tolle Ansprechpartner gehabt und sei von Beginn an gerne zur Arbeit gegangen. Besonders gut gefallen habe ihr die gegenseitige Hilfsbereitschaft und das Vertrauen im Familienunternehmen – auch nach dem Wechsel in eine größere Filiale in Schwaz: „Hier durfte ich auf der Verkaufsfläche selbst umräumen und dekorieren – das war ein schönes Aufgabengebiet. Schon bald konnte ich die Filialleitung unterstützen und die Erstellung der Dienstpläne übernehmen“, so Kaltschmid.

„Man wächst mit seiner Arbeit!“