Sölden – Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es in der Nacht auf Dienstag in einem Lokal in Sölden. Ein 28-Jähriger bedrohte einen 24-Jährigen mit dem Messer. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt. Die Polizei stellte das Messer sicher. Der 28-Jährige wurde daraufhin angezeigt. (TT.com)