Schweres Zugunglück in Hamburg: ICE mit 290 Fahrgästen prallt gegen Lkw

Schweres Zugsunglück auf der Strecke von Hamburg in den Süden: Am Stadtrand von Hamburg ist ein ICE mit über 290 Insassen an einem Bahnübergang mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Sattelzug geprallt. Dabei wurde ein 55-jähriger Fahrgast so schwer verletzt, dass er wenig später gestorben ist, wie ein Sprecher der Feuerwehr in Hamburg sagte. Bei dem Unglück im Hamburger Stadtteil Rönneburg sind zudem 25 Menschen verletzt worden – davon sechs mittelschwer und 19 leicht.