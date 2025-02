Diese vier klangvollen Namen trägt die jüngste schwedische Prinzessin

Die Kleine ist nach wichtigen Frauen im Umfeld ihrer Eltern benannt, am offensichtlichsten wohl nach ihrer königlichen Großmutter Silvia. Der Name Marie gilt Sofias Mutter und Ines’ Grossmutter, Marie Hellqvist (67), Lilian erinnert an Prinzessin Lilian, Witwe von Prinz Bertil, der Patenonkel von Carl Philip war. Sie verstarb im Jahr 2013. Bei der Verkündung des Namens in einer außerordentlichen Staatsratssitzung unterlief König Carl Gustav allerdings ein kleines Malheur: „Ines“ nannte er fälschlicherweise „Inse“.