Abgestürzt und gegen Baum geprallt: 25-Jährige bei Rodelunfall in Ellmau schwer verletzt

Bei einem Unfall auf einer rot markierten Rodelbahn in Ellmau ist am Dienstagnachmittag eine 25-jährige Deutsche schwer verletzt worden. Die Frau und ihr gleichaltriger Begleiter fuhren gegen 15.30 Uhr zeitgleich mit einem 29-jährigen Belgier talwärts. Der 25-Jährige kürzte in einer Rechtskehre ab, verlor die Kontrolle und stürzte nach dem Fangnetz über den Rand der Rodelbahn ins angrenzende Feld.

Der Belgier wählte sofort den Notruf und setzte so die Rettungskette in Gang. Die Frau wurde von Pistenrettern geborgen und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kufstein geflogen. Laut Polizei trug sie zum Unfallzeitpunkt keinen Helm und erlitt schwere Verletzungen an der linken Hand und am Kopf. (TT.com)