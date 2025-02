Nachbar versuchte Garagenbrand in Landeck mit Gartenschlauch zu löschen

In einer Garage eines Mehrfamilienhauses in Landeck brach am Dienstag gegen 20.30 Uhr ein Brand aus. Beim Eintreffen der Polizei versuchte ein Nachbar (43) bereits mit einem Gartenschlauch und mehreren Feuerlöschern den Brand zu löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Landeck konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern.