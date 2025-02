Riss im Asphalt: Brennerstraße ab Mittwochabend wieder zweispurig befahrbar

Die Sanierungsarbeiten an der Brennerstraße (B182) konnten früher abgeschlossen werden. Grund für die Arbeiten war ein Riss im Asphalt. Bis zu vier Zentimeter breit und mehrere Dezimeter tief war dieser, wie das Land mitteilte. Aufgrund der Witterung sei es zu dem Schaden – auf Höhe der Tankstelle bei Kilometer 32,2 – ­gekommen.

Seit 27. Jänner wurde an der Behebung des Schadens an der Fahrbahn gearbeitet. Jetzt die gute Nachricht: Die Straße ist ab Mittwochabend ab 18 Uhr wieder zweispurig und ohne Einschränkungen befahrbar.

„Um den Riss in der Fahrbahn zu reparieren, wurden insgesamt 13 Pfähle mit einer Länge von jeweils sechs Metern in den Untergrund getrieben. Zudem wurde die Ufermauer zur Sill mit 40 Quadratmeter stahlbewehrtem Spritzbetonauftrag stabilisiert“, teilte das Land mit.

Auch die dringenden Sanierungsarbeiten an drei Brücken in den Gemeindegebieten von Steinach und Gries am Brenner erfolgen planmäßig und werden voraussichtlich im Frühjahr 2025 abgeschlossen. (TT.com)