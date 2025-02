Berlinale startet in ihre Jubiläumsausgabe

Vor allem ist die gebürtige Grazerin Johanna Moder mit ihrem Psychothriller "Mother's Baby" eine von 19 Teilnehmenden im offiziellen Wettbewerb um die Bären. Sie kann sich hier mit Größen wie Richard Linklater ("Blue Moon"), Hong Sang-soo ("What Does that Nature Say to You") oder Radu Jude ("Kontinental '25") messen. In der neuen Wettbewerbssparte Perspectives stellt Florian Pochlatko sein Debüt "How to Be Normal and the Oddness of the Other World" vor, während Andreas Prochaska mit dem Psychohorror "Welcome Home Baby" das Panorama einläutet. Zu den weiteren Höhepunkten der Festspiele gehört Hollywoodstar Timothée Chalamet, der das oscarnominierte Dylan-Biopic "Like A Complete Unknown" vorstellt, während auch Stars wie Robert Pattinson, Jessica Chastain oder Marion Cotillard in Berlin angekündigt sind.