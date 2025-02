Viererrunde der deutschen Kanzlerkandidaten

In einer Viererrunde treffen die deutschen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU/CSU), Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD) aufeinander. Am Donnerstag stellen sie sich in der ZDF-Sendung "Klartext" (19.25 Uhr) den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. In einem ersten TV-Duell am vergangenen Sonntag hatten sich Scholz und Merz einen Schlagabtausch geliefert. Nun kommen zwei weitere Kanzlerkandidaten dazu.