Verletzte bei Granatenexplosion in französischer Bar

Einen Tag nach der Explosion einer Granate in einer Bar in Grenoble mit 15 Verletzten hat die Polizei am Donnerstag weiter nach dem Täter gefahndet. Bisher sei niemand festgenommen worden. Die Ermittler gingen eher von einem Konflikt zwischen verfeindeten Banden aus als von einem Terroranschlag. Von den Opfern erlitten sechs schwere Verletzungen, mindestens zwei von ihnen schwebten am Donnerstagnachmittag noch in Lebensgefahr.