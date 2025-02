Auto erfasste Fußgänger mit Seitenspiegel: 20-Jähriger in St. Anton verletzt

Bei einem Unfall in St. Anton am Arlberg wurde am Mittwochabend ein 20-jähriger Fußgänger verletzt. Wie die Polizei berichtet, überquerte der Mann gegen 20.40 Uhr auf einem beleuchteten Schutzweg die Arlbergstraße beim Bahnhof St. Anton. Dabei touchierte ihn ein 19-jähriger Autofahrer mit dem rechten Seitenspiegel. Wieso es dazu kam, war zunächst unklar.