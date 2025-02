Palmers ist insolvent: Suche nach Investor läuft, Unternehmen soll fortgeführt werden

Der kriselnde Wäschehersteller Palmers ist insolvent. Das Unternehmen hat am Donnerstag einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung gestellt. Damit soll die Fortführung des Unternehmens gesichert werden, teilte Palmers in einer Aussendung mit. Die Insolvenz musste laut dem Unternehmen angemeldet werden, „weil erforderliche Kapitalzuflüsse nicht zeitgerecht erfolgten“. Die Passiva liegen bei rund 51 Mio. Euro. Palmers hat in Österreich rund 500 Beschäftigte.